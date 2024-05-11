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12:45, 11 мая 2024Бывший СССР

Пушилин пообещал освобождение Часова Яра

Глава ДНР Пушилин заявил, что Часов Яр будет освобожден

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Часов Яр будет освобожден. Его слова приводит РИА Новости.

Он пояснил, что на данном этапе Минобороны России в полном объеме предоставляет информацию о боевых действиях. При этом учитывается возможность донесения данных до широких масс так, чтобы не навредить российским подразделениям.

«Я вам скажу, что я с оптимизмом смотрю на то, как выстраивают свои действия наши ребята уже и в черте Часова Яра. Но здесь нужно быть аккуратным, чтобы не навредить. Я могу говорить, что Часов Яр, конечно же, будет освобожден», — добавил политик.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации, подконтрольной Киеву, Вадим Филашкин заявил, что при взятии Россией города Часова Яра и других районов Донбасса Москва попадет «в самое сердце» Украины.

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      Никита Абрамов
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