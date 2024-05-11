Пушилин пообещал освобождение Часова Яра

Глава ДНР Пушилин заявил, что Часов Яр будет освобожден

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Часов Яр будет освобожден. Его слова приводит РИА Новости.

Он пояснил, что на данном этапе Минобороны России в полном объеме предоставляет информацию о боевых действиях. При этом учитывается возможность донесения данных до широких масс так, чтобы не навредить российским подразделениям.

«Я вам скажу, что я с оптимизмом смотрю на то, как выстраивают свои действия наши ребята уже и в черте Часова Яра. Но здесь нужно быть аккуратным, чтобы не навредить. Я могу говорить, что Часов Яр, конечно же, будет освобожден», — добавил политик.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации, подконтрольной Киеву, Вадим Филашкин заявил, что при взятии Россией города Часова Яра и других районов Донбасса Москва попадет «в самое сердце» Украины.