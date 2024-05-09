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13:12, 9 мая 2024Бывший СССР

Названо условие проникновения России «в самое сердце» Украины

Глава Донецкой ОВА Филашкин: Россия проникнет на Украину при взятии Часова Яра

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Глава Донецкой областной военной администрации (ОВА), подконтрольной Киеву, Вадим Филашкин назвал условие проникновения России к ключевым регионам Украины. Его слова передает Sky News.

Филашкин заявил, что при взятии Россией города Часов Яр и другие района Донбасса, Москва попадет «в самое сердце» Украины.

Глава Донецкой ОВА также заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сделают «все возможное и невозможное», чтобы не допустить проникновения российских войск на территорию страны.

Ранее румынский аналитик Раду Хоссу заявил, что взятие российскими войсками Часова Яра приведет к потере Украиной других городов. По его мнению, уход Киева из этого города приведет к нежелательному для него эффекту домино.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ находятся в тяжелом положении. По его словам, особенно трудная ситуация складывается на донецком направлении.

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      Мария Большакова
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