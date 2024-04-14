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22:26, 14 апреля 2024Бывший СССР

Зеленский заявил о сложном положении ВСУ

Зеленский заявил о сложном положении ВСУ на донецком направлении
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о сложном положении ВСУ на донецком направлении. Об этом он сообщил в своем видеообращении, которое опубликовано в Telegram-канале политика.

«Фронт. Ситуация на фронте во время такой горячей войны всегда сложная. Но в эти дни — и особенно на донецких направлениях — становится тяжелее», — подчеркнул украинский лидер.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Зеленский потребовал четверть всех запасов зенитно-ракетных комплексов Patriot в мире. По его словам, еще в марте 2024 года глава государства заявил, что пять-семь батарей Patriot смогут защитить промышленные территории Украины.

12 апреля Зеленский заявил, что стране необходимо увеличить собственные возможности и меньше надеяться на Запад.

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      Марина Совина
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