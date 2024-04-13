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20:22, 13 апреля 2024Интернет и СМИ

Зеленский запросил четверть запасов ЗРК Patriot в мире

Ирландский журналист Боуз: Зеленский запросил четверть всех запасов ЗРК Patriot

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал четверть всех запасов зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в мире. Об этом утверждает ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X (бывший Twitter).

По его словам, еще в марте 2024 года Зеленский заявил, что пять-семь батарей Patriot смогут защитить промышленные территории Украины. Однако 6 апреля он сказал, что теперь Киеву нужно 25 батарей, на каждой из которых должно быть шесть-восемь пусковых установок.

«Другими словами, он запросил 25 процентов всех систем Patriot на Земле», — написал журналист.

Ранее стало известно, что Германия планирует поставить Украине еще одну систему зенитного ракетного комплекса Patriot. В Минобороны ФРГ уточнили, что решение о дополнительном усилении систем противовоздушной обороны Украины приняли из-за дальнейшего увеличения количества российских ударов по территории Украины.

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      Никита Абрамов
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