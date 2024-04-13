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16:09, 13 апреля 2024Мир

Германия поставит Украине еще одну систему ЗРК Patriot

NTV: Германия поставит Украине еще одну систему ЗРК Patriot

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Германия планирует поставить Украине еще одну систему зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает немецкий телеканал NTV со ссылкой на Минобороны ФРГ.

«Германия поставит Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patriot», — говорится в сообщении канала.

В Минобороны уточнили, что решение о дополнительном усилении систем противовоздушной обороны Украины приняли из-за дальнейшего увеличения количества российских ударов по территории Украины.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на два анонимных источника заявила, что украинские власти подталкивают Польшу, Румынию и Испанию к передаче стране систем противовоздушной обороны Patriot. По данным издания, ряд стран Европы отказался поставлять Украине ЗРК Patriot, объяснив это решение «необходимостью сохранить обороноспособность».

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      Никита Абрамов
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