В Госдуме заявили об ответе за удар ВСУ по Подмосковью

Депутат Колесник заявил о возможности удара по зданию СБУ в Киеве за атаку на Подмосковье

Армия России может нанести удар по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Об ответе за атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Подмосковье заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, его цитирует «Газета.Ru».

По словам депутата, именно СБУ несет ответственность за удары по российским городам.

«В здании СБУ никого нет. Это такой будет больше удар показательный (...) В принципе, неплохо бы просто здание разрушить хотя бы в демонстрационных целях», — отметил Колесник.

Дроны ВСУ атаковали Подмосковье в ночь на 20 июля. В результате удара, по последним данным, ранения получили 10 человек, среди пострадавших — три гражданина Китая и ребенок.

Кроме того, украинские беспилотники атаковали крупнейший «зеленый» складской комплекс России «Южные врата» в Домодедово, в нем разгорелся пожар. Также в округе, как сообщали власти, один из дронов попал в верхний этаж многоквартирного дома, в результате чего повреждения получил фасад здания.