Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:02, 20 июля 2026Россия

В Госдуме заявили об ответе за удар ВСУ по Подмосковью

Депутат Колесник заявил о возможности удара по зданию СБУ в Киеве за атаку на Подмосковье
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПожары в России

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Армия России может нанести удар по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Об ответе за атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Подмосковье заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, его цитирует «Газета.Ru».

По словам депутата, именно СБУ несет ответственность за удары по российским городам.

«В здании СБУ никого нет. Это такой будет больше удар показательный (...) В принципе, неплохо бы просто здание разрушить хотя бы в демонстрационных целях», — отметил Колесник.

Дроны ВСУ атаковали Подмосковье в ночь на 20 июля. В результате удара, по последним данным, ранения получили 10 человек, среди пострадавших — три гражданина Китая и ребенок.

Кроме того, украинские беспилотники атаковали крупнейший «зеленый» складской комплекс России «Южные врата» в Домодедово, в нем разгорелся пожар. Также в округе, как сообщали власти, один из дронов попал в верхний этаж многоквартирного дома, в результате чего повреждения получил фасад здания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ВСУ ударили по железнодорожному вокзалу в российском городе
    В российском регионе трех человек осудили за организацию незаконной миграции
    В Турции предположили смещение Зеленского с власти
    Число пострадавших при ударе ВСУ по вокзалу в российском городе выросло
    Ремонты на недоступных для атак дронов сибирских НПЗ перенесли
    В США снова взлетели цены на бензин
    На Украине анонсировали отставку Сырского
    Российские подразделения продвинулись в Казачьей Лопани
    Волочкова вышла в свет с новым имиджем
    Мужчина потерял нос при спасении женщины от преступника
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok