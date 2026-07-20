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14:03, 20 июля 2026Экономика

Страна НАТО снизила импорт российского газа

EPDK: Турция снизила импорт трубопроводного газа из России на четыре процента
Кирилл Луцюк

Фото: Muhammed Enes Yildirim / Anadolu via Getty Images

За первые пять месяцев 2026 года Анкара получила из России по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» суммарно 9,6 миллиарда кубических метров газа. Об этом свидетельствуют данные Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) этой страны НАТО.

Если сравнивать с аналогичным периодом 2025 года, то поставки сократились на 4,1 процента. В мае импорт достиг 1,27 миллиарда кубов.

По данным агентства Bloomberg, Анкара и Москва обсуждают вопрос продления соглашений о поставках природного газа после 2026 года. Впрочем, потенциальные объемы и сроки еще не согласованы.

С января по апрель 2026 года поставки из России в Турцию рухнули на 22,8 процента, то есть почти на четверть.

По итогам первых трех месяцев 2026 года суммарные объемы поставок российского газа по трубопроводу «Турецкий поток» увеличились на 10 процентов в сравнении с тем же периодом 2025-го.

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