Турецкий министр рассказал о рухнувшем импорте из России

Импорт Турции из России сократился в январе — апреле почти на четверть

Поставки из России в Турцию рухнули в январе — апреле на 22,8 процента, то есть почти на четверть. Об этом сообщил министр торговли Турции Омер Болат, которого цитирует РИА Новости.

«Страной, по которой зафиксировано наибольшее снижение импорта, стала Российская Федерация — на 3,5 миллиарда долларов», — заявил чиновник, по словам которого наибольший рост, составивший 1,8 миллиарда долларов, в первой трети года Анкара продемонстрировала в закупках товаров из Китая.

Также Болат рассказал, что экспорт турецких товаров подскочил в апреле на 22,3 процента, до 25,4 миллиарда долларов, что стало рекордным уровнем для этого весеннего месяца и вторым месячным результатом в истории.

Приоритет динамики поставок за рубеж, на которую указал министр, вероятно, связан с ситуацией, в которой как и многие другие страны региона Турция оказалась на фоне действий США на Ближнем Востоке. Иран с началом конфликта остановил поставки газа, в то же время значительное сокращение резервов и рост импортных расходов заставили Анкару вести речь о распечатывании золотых резервов.