15:46, 24 марта 2026Экономика

ЦБ Турции приготовился к распродаже золота ради спасения лиры

Дмитрий Воронин

Фото: beytullah77 / Shutterstock / Fotodom  

Центробанк (ЦБ) Турции, готовясь к защите курса нацвалюты от связанной с иранским конфликтом волатильности, запланировал различные меры, включая распродажу своих «огромных золотых резервов». Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Bloomberg.

По словам собеседника агентства, регулятор уже обсудил планы обмена золота на иностранную валюту на лондонском рынке. Согласно оценке экономиста JPMorgan Chase & Co. Фатиха Акчелика, к таким операциям пригоден драгметалл на 30 из 135 миллиардов долларов из турецких активов, хранящийся в Банке Англии. Впрочем, оценка носит приблизительный характер, поскольку золото в последнее время значительно подешевело, ощутимо отступив от исторических максимумов.

Инфляция в Турции вновь начала расти уже в феврале, составив 31,53 процента после январских 30,65 процента. В марте на фоне ситуации на Ближнем Востоке ЦБ не стал продолжать цикл снижения ключевой ставки, оставив ее на уровне 37 процентов годовых.

Авторы публикации уточняют, что в Турции стремятся поддерживать так называемое «реальное» укрепление лиры, когда валюта не должна обесцениваться быстрее, чем растет инфляция, но значительное сокращение резервов и рост импортных расходов за несколько недель сделали поддержание такой политики гораздо более затратным.

Сейчас доллар стоит 44,35 лиры, хотя еще пять месяцев назад уровень 41,95 стал для турецкой валюты рекордно низким.

