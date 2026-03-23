Максимальный с 1983 года обвал стоимости золота объяснили

Инвестконсультант Йоосте: Золото подешевело из-за нехватки средств у инвесторов

Самое резкое с 1983 года недельное падение стоимости золота произошло из-за нехватки средств у инвесторов, которым в условиях, вызванных ситуацией вокруг остановки поставок сырья с Ближнего Востока, понадобились деньги для трат на других рынках. Такое объяснение привел гендиректор консультирующей по управлению капиталом компании Pangaea Wealth Йохан Йоосте, которого цитирует агентство Bloomberg.

«У золота проблемы с ликвидностью», — подчеркнул эксперт, отметив, что если боевые действия на Ближнем Востоке затянутся, драгметалл может продолжить дешеветь и после нынешнего обвала.

Утром 23 марта цена апрельских фьючерсов на золото рухнула ниже 4400 долларов за тройскую унцию впервые с 5 января и продолжила снижаться, упав в моменте почти до 4100 долларов. К моменту написания материала золото дешевело примерно на 7 процентов, до 4258 долларов за унцию.

На фоне усиления инфляционных рисков, заставившего центробанки по всему миру отказаться от дальнейшего снижения ставок, золото дешевеет девятый день подряд, значительно откатываясь от близких еще в начале марта исторических максимумов.