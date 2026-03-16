Золото подешевело из-за страха перед ростом цен

Цена золота упала ниже $5000 за тройскую унцию

Мировые цены на золото упали ниже пяти тысяч долларов за тройскую унцию, продолжая отступать все дальше от рекордных отметок начала года. Об этом сообщает «Интерфакс».

В публикации отмечается, что популярный драгметалл дешевеет на фоне опасений ускорения инфляции в крупнейших экономиках мира из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Золото, хотя и не рухнуло в цене, перестало расти к уровням, которые им после максимального почти за 50 лет ценового скачка предсказывали аналитики.

Ранее с тревогой по поводу усиления роста цен связали также резкое сокращение вложений американцев в акции местных компаний.