08:18, 19 марта 2026Экономика

Рост цен в США ускорится

ФРС США повысила прогноз инфляции в 2026 году с 2,4 % до 2,7 %
Дмитрий Воронин

Фото: Unsplash

ФРС США, выполняющая функции американского Центробанка (ЦБ), как и ожидалось, второй раз подряд сохранила учетную ставку на уровне 3,5–3,75 процента годовых, обратив внимание на несколько повышенный уровень инфляции в стране. В то же время на фоне обострения на Ближнем Востоке и резкого роста цен на топливо регулятор стал ждать в 2026 году более высоких темпов роста цен. Об этом говорится в его обновленном прогнозе.

Немного повысив прогноз по росту экономики — с 2,3 до 2,4 процента — ФРС стала ждать ускорения инфляции с текущих 2,4 процента до 2,7 процента.

«Краткосрочные показатели инфляционных ожиданий повысились в последние недели, вероятно, отражая существенный рост цен на нефть, вызванный перебоями с поставками на Ближнем Востоке», — заявил на пресс-конференции покидающий свой пост в мае председатель ФРС Джером Пауэлл.

Ранее стало известно, что из-за стремительного роста цен на нефть бензин в США подорожал до максимума почти за три года. Американцы тем временем, опасаясь инфляции и непредсказуемых последствий боевых действий, значительно сократили вложения в акции.

    Последние новости

    Губернатор раскрыл последствия ночной атаки ВСУ на российский регион

    Российскому школьнику потребовалась трепанация черепа после поездки на самокате

    Нацразведка США опровергла одну из причин нападения Трампа на Иран

    В России назвали последнее крупное место обороны ВСУ

    Неопытной паре посоветовали способы избавиться от звуков вагинальных газов

    Арабские страны пришли в ярость из-за одного действия США

    Защита приговоренного к 24 годам «крабового короля» попросила отменить приговор

    В США заявили о неспособности сбивать иранские ракеты

    Пентагон запросил сотни миллиардов долларов на войну с Ираном

    Все новости
