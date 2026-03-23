Экономика
07:28, 23 марта 2026

Стоимость золота обвалилась

Стоимость золота на бирже Comex упала ниже $4400 за тройскую унцию
Вячеслав Агапов

Фото: Jingming Pan / Unsplash

Стоимость золота на подразделении Нью-Йоркской товарной биржи Comex обвалилась. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Утром 23 марта цена апрельских фьючерсов на драгоценный металл упала ниже 4400 долларов за тройскую унцию впервые с 5 января.

На минимуме цены падали до отметки 4325,2 доллара. На момент написания материала стоимость золота отыграла падение до
4 367,7 доллара. За сутки цены изменились более чем на 200 долларов (минус 4,59 процента). За пять дней золото подешевело почти на 13 процентов.

Падение цен на золото с рекордного уровня происходит на фоне опасений ускорения инфляции в крупнейших экономиках мира из-за конфликта на Ближнем Востоке. Ранее с тревогой по поводу усиления роста цен связали также резкое сокращение вложений американцев в акции местных компаний.

