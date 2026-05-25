Кубинский министр Паррилья обвинил Каллас в двойных стандартах

Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья призвал главу евродипломатии Каю Каллас руководствоваться нормами международного права в своих высказываниях в отношении карибской республики. Политик в соцсети X обвинил ее в двойных стандартах и отсутствии объективности.

«Ожидается, что высокий представитель ЕС будет руководствоваться принципами защиты международного права и мира, продвигаемыми европейским блоком, и займет позицию, соответствующую этим принципам, в своих замечаниях по Кубе», — подчеркнул Паррилья.

Поведение Запада лишено объективности и демонстрирует двойные стандарты, добавил министр. Родригес Паррилья также отметил, что Каллас, «не выразила обеспокоенности или поддержки многочисленным европейским компаниям и гражданам, которым угрожают и наносят вред последние меры США».

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал истерикой угрозы Каи Каллас после удара России по Киеву в ночь на 24 мая. До этого европейский политик пообещала, что главы внешнеполитических ведомств стран ЕС обсудят усиление давления на Россию из-за массированной атаки на Украину.

До этого Каллас заявила, что удары «Орешником», который предназначен для несения ядерных боеголовок, являются «политической тактикой запугивания и безрассудным балансированием на грани ядерной войны».