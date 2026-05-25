Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:30, 25 мая 2026Мир

Каллас жестко раскритиковали и обвинили в двойных стандартах

Кубинский министр Паррилья обвинил Каллас в двойных стандартах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Luis Barron / Globallookpress.com

Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья призвал главу евродипломатии Каю Каллас руководствоваться нормами международного права в своих высказываниях в отношении карибской республики. Политик в соцсети X обвинил ее в двойных стандартах и отсутствии объективности.

«Ожидается, что высокий представитель ЕС будет руководствоваться принципами защиты международного права и мира, продвигаемыми европейским блоком, и займет позицию, соответствующую этим принципам, в своих замечаниях по Кубе», — подчеркнул Паррилья.

Поведение Запада лишено объективности и демонстрирует двойные стандарты, добавил министр. Родригес Паррилья также отметил, что Каллас, «не выразила обеспокоенности или поддержки многочисленным европейским компаниям и гражданам, которым угрожают и наносят вред последние меры США».

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал истерикой угрозы Каи Каллас после удара России по Киеву в ночь на 24 мая. До этого европейский политик пообещала, что главы внешнеполитических ведомств стран ЕС обсудят усиление давления на Россию из-за массированной атаки на Украину.

До этого Каллас заявила, что удары «Орешником», который предназначен для несения ядерных боеголовок, являются «политической тактикой запугивания и безрассудным балансированием на грани ядерной войны».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал срок завершения конфликта

    В Литве заявили о перехвате БПЛА на границе с Белоруссией

    Сотрудники атакованного в Старобельске колледжа попали в базу «Миротворца»

    Парень на BMW вылетел на тротуар у здания МИРЭА и сбил студентов

    Украине назвали главное условие для вступления в ЕС

    В Запорожье заявили об отказе Киева от жителей Донбасса и Новороссии

    Каллас жестко раскритиковали и обвинили в двойных стандартах

    Минюст США заявил о новой попытке убийства Трампа

    Предупреждение МИД России об Украине напугало Запад

    Российский подполковник объяснил удар «Орешником» по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok