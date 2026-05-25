В Литве заявили о перехвате БПЛА на границе с Белоруссией

В Шальчининкском районе, расположенном на границе с Белоруссией, пограничники перехватили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом заявил портал LTR со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы.

«После применения пограничниками оборудования для подавления дронов объект начал двигаться в сторону пограничного контрольно-пропускного пункта "Эйшишкес" (...) Спустя несколько минут пограничники вновь применили антидрон, в результате чего беспилотник упал в окрестностях деревни Думбле», — говорится в сообщении.

В результате самодельный БПЛА без груза обнаружили в 500 метрах от границы. При ударе устройство было повреждено, его осмотрели и доставили на Пурвенскую пограничную заставу.

Ранее стало известно, что утром 17 мая в воздушное пространство Литвы вошел украинский беспилотник. Его обломки нашли на востоке страны вечером в воскресенье.