23:12, 25 мая 2026

В ДНР за сутки из-за ударов ВСУ погибли семь человек

Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в понедельник, 25 мая, в Донецкой Народной Республике погибли семь человек, в том числе двое детей. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Семь человек, в том числе двое детей, погибли, еще 15 человек, из них четыре ребенка, пострадали сегодня из-за киевской агрессии», — написал Пушилин.

Глава республики уточнил, что в Горловке украинский ударный беспилотный летательный аппарат (БЛПА) атаковал легковой автомобиль, в результате погибла целая семья: девочка 2012 года рождения, мальчик 2013 года рождения, мужчина и женщина 1982 и 1986 годов рождения соответственно.

20 мая ВСУ атаковали Новопетриковку в ДНР. В результате пострадали три человека.

