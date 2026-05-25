Минск отреагировал на поездку Тихановской в Киев

Гайдукевич: Киев использует Тихановскую для провокации, но Минск не поддастся

Киев хочет использовать белорусскую оппозицию в лице Светланы Тихановской в качестве провокации, но Минск на нее не поддастся. Такое заявление сделал в разговоре с ТАСС зампреда постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания республики Олег Гайдукевич.

Так он прокомментировал поездку оппозиционера Тихановской на Украину.

«Реагировать тут не на что. [Тихановская] никто и ничто. Она будет выпрашивать деньги, а киевский режим их хочет использовать для прикрытия каких-то возможных экстремистских шагов. Ничего у них не выйдет», — подчеркнул парламентарий.

Гайдукевич полагает, что Украины стремится втянуть Белоруссию в военный конфликт, поскольку если это произойдет, то окажется втянута и вся Европа. «Вот такая задача [у киевских властей] — продлить свое существование любой ценой. Вот в чем смысл этого визита», — добавил он.

Задача Минска, по словам политика, — обеспечить охрану границы и не дать ударить по России «в спину».

Ранее была раскрыта тема разговора Тихановской и президента Украины Владимира Зеленского.