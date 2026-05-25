Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:58, 25 мая 2026Бывший СССР

Минск отреагировал на поездку Тихановской в Киев

Гайдукевич: Киев использует Тихановскую для провокации, но Минск не поддастся
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Киев хочет использовать белорусскую оппозицию в лице Светланы Тихановской в качестве провокации, но Минск на нее не поддастся. Такое заявление сделал в разговоре с ТАСС зампреда постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания республики Олег Гайдукевич.

Так он прокомментировал поездку оппозиционера Тихановской на Украину.

«Реагировать тут не на что. [Тихановская] никто и ничто. Она будет выпрашивать деньги, а киевский режим их хочет использовать для прикрытия каких-то возможных экстремистских шагов. Ничего у них не выйдет», — подчеркнул парламентарий.

Гайдукевич полагает, что Украины стремится втянуть Белоруссию в военный конфликт, поскольку если это произойдет, то окажется втянута и вся Европа. «Вот такая задача [у киевских властей] — продлить свое существование любой ценой. Вот в чем смысл этого визита», — добавил он.

Задача Минска, по словам политика, — обеспечить охрану границы и не дать ударить по России «в спину».

Ранее была раскрыта тема разговора Тихановской и президента Украины Владимира Зеленского.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пожаловался на США после предупреждения Москвы

    Мужчина погиб при атаке ВСУ на Энергодар

    В США заявили об отчаянном поведении администрации Трампа из-за Китая

    В Киеве пообещали «очень сильно бить в ответ»

    Полянский резко прокомментировал ответ ОБСЕ на удар ВСУ по колледжу

    Минск отреагировал на поездку Тихановской в Киев

    На Западе назвали удар ВСУ по Старобельску пересечением красной линии

    Шубенков ответил на вопрос об участии в «Олимпиаде на стероидах»

    Вучич назвал последствия отказа от антироссийских санкций для Сербии

    Последние слова ставшей жертвой атаки ВСУ на российский колледж студентки попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok