17:37, 25 мая 2026Бывший СССР

Раскрыта тема разговора соперницы Лукашенко и Зеленского

РИА Новости: Зеленский и Тихановская обсудят организацию провокаций на границе
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Tom Little / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и экс-кандидат на выборах президента Белоруссии 2020 года, оппозиционерка Светлана Тихановская на встрече в Киеве обсудят подготовку провокаций на белорусско-украинской границе. Об этом заявил источник РИА Новости.

Отмечается, что темой разговора украинского лидера и белорусской оппозиционерки станет подготовка добровольческих формирований. Они могут принять участие в провокациях на границе.

«Будет подниматься вопрос подготовки на территории Украины белорусских так называемых добровольческих формирований, возможное их участие в провокациях на украинско-белорусской границе», — сказал собеседник агентства.

Тихановская прибыла в Киев 25 мая. Эта поездка стала первым визитом политика в украинскую столицу.

