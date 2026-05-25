Раскрыта тема разговора соперницы Лукашенко и Зеленского

РИА Новости: Зеленский и Тихановская обсудят организацию провокаций на границе

Президент Украины Владимир Зеленский и экс-кандидат на выборах президента Белоруссии 2020 года, оппозиционерка Светлана Тихановская на встрече в Киеве обсудят подготовку провокаций на белорусско-украинской границе. Об этом заявил источник РИА Новости.

Отмечается, что темой разговора украинского лидера и белорусской оппозиционерки станет подготовка добровольческих формирований. Они могут принять участие в провокациях на границе.

«Будет подниматься вопрос подготовки на территории Украины белорусских так называемых добровольческих формирований, возможное их участие в провокациях на украинско-белорусской границе», — сказал собеседник агентства.

Тихановская прибыла в Киев 25 мая. Эта поездка стала первым визитом политика в украинскую столицу.