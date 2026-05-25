Терешкова выбрала дочь вице-премьера сыграть ее в кино

Леонела Мантурова сыграет Валентину Терешкову в фильме «Чайка»

Роль Валентины Терешковой в посвященном судьбе первой женщины-космонавта фильме «Чайка» сыграет актриса Леонела Мантурова. Терешкова лично согласовывала кандидатуру артистки, сообщает пресс-служба прокатной компании «Атмосфера в кино».

«Мне очень приятно и волнительно играть такую великую женщину, как Валентина Терешкова. Девушка двадцати шести лет из крестьянской семьи, воспитанная вместе с братом и сестрой одной мамой, c пятнадцати лет вынужденная работать на заводе и учиться в вечерней школе — таковы были ее, как сказали бы сейчас, стартовые позиции», — поделилась Мантурова.

Съемки фильма стартовали в Москве 25 мая и продлятся три месяца. Режиссером выступает известный по картине «Движение вверх» Антон Мегердичев. Премьера «Чайки» намечена на день 90-летия Терешковой — 8 апреля 2027 года.

Леонела Мантурова приходится дочерью вице-премьеру РФ Денису Мантурову. 21-летняя актриса ранее снималась в лентах «1941. Крылья над Берлином», «Злой город» и «Левша».

Ранее Терешкова призвала Россию двигаться дальше в освоении космоса и отправить пилотируемые корабли к Луне, Венере и Марсу.