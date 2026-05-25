Минобороны России рассказало о рационализаторской работе

МО России: Специалисты группировки «Восток» собирают усилители сигнала для БПЛА

Специалисты по беспилотным системам (БпС) группировки «Восток» собирают усилители сигнала, которые позволят увеличить радиус действия беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает РИА Новости.

«Заместитель начальника управления войск БпС группировки доложил, что в группировке продолжается рационализаторская работа», — говорится в публикации.

В частности, одна из разработок касается универсальных усилителей сигнала для увеличения радиуса действия БПЛА, а другая — унифицированных наземных систем управления дронами.

Ранее представитель конструкторского бюро «Кроникс» рассказал газете «Известия», что бойцы Вооруженных сил России начали получать новые системы радиоэлектронной борьбы «Люстра 5-30», которые защищают технику от дронов.

Также в мае ТАСС сообщил, что компания — разработчик дронодетекторов «Тень» представила тактическую сеть для мобильных огневых групп, позволяющую координировать в реальном времени отражение атак беспилотников.