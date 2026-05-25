Москвичам предсказали прохладу

Гидрометцентр: Московский регион ожидает холодная неделя

На территории Московского региона и всей Европейской России распространяются холодные воздушные массы благодаря обширной тропосферной ложбине. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра России.

Ожидается преобладание облачной погоды с дождями, будет отмечаться порывистый северо-западный ветер. Атмосферное давление будет низким.

В понедельник, 25 мая, облачно. Небольшой дождь, местами умеренный. Tемпература в Москве плюс 18-20 градусов, по области плюс 16-21 градус. Ветер западный, северо-западный будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.

Во вторник, 26 мая, ночью облачно, небольшой дождь, местами умеренный, в Москве плюс 7-9 градусов, по области плюс 5-10 градусов. Днем облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный, в Москве плюс 13-15 градусов, по области плюс 12-17 градусов. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, днем местами порывы до 17 метров в секунду.

В среду, 27 мая, облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, в Москве плюс 7-9 градусов, по области плюс 4-9 градусов. Днем ожидается небольшой дождь, местами умеренный, в Москве плюс 13-15 градусов, по области плюс 12-17 градусов. Ветер западный, северо-западный будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.

В четверг, 28 мая, облачно, небольшой дождь, местами умеренный, ночью в Москве плюс 4-6 градусов, по области плюс 3-8 градусов. Днем в Москве плюс 11-13 градусов, по области плюс 10-15 градусов. Ветер западный, северо-западный 6-11 метров в секунду.

В пятницу, 29 мая, облачно, временами небольшой дождь, ночью плюс 2-7 градусов, днем плюс 9-14 градусов. Ветер ожидается северо-западный 5-10 метров в секунду. В субботу, 30 мая, облачно, временами небольшой дождь, ночью плюс 2-7 градусов, днем плюс 11-16 градусов. Ветер ожидается северо-западный скоростью 5-10 метров в секунду.

Потепление придет в Москву не раньше выходных, 30 и 31 мая.