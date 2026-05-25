Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:02, 25 мая 2026Экономика

Москвичам предсказали прохладу

Гидрометцентр: Московский регион ожидает холодная неделя
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

На территории Московского региона и всей Европейской России распространяются холодные воздушные массы благодаря обширной тропосферной ложбине. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра России.

Ожидается преобладание облачной погоды с дождями, будет отмечаться порывистый северо-западный ветер. Атмосферное давление будет низким.

В понедельник, 25 мая, облачно. Небольшой дождь, местами умеренный. Tемпература в Москве плюс 18-20 градусов, по области плюс 16-21 градус. Ветер западный, северо-западный будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.

Во вторник, 26 мая, ночью облачно, небольшой дождь, местами умеренный, в Москве плюс 7-9 градусов, по области плюс 5-10 градусов. Днем облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный, в Москве плюс 13-15 градусов, по области плюс 12-17 градусов. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, днем местами порывы до 17 метров в секунду.

Материалы по теме:
У дачников начнут отнимать участки за невырубленные деревья. От каких деревьев нужно избавиться, чтобы не нарваться на штраф?
У дачников начнут отнимать участки за невырубленные деревья.От каких деревьев нужно избавиться, чтобы не нарваться на штраф?
1 марта 2026
Россияне скупают на маркетплейсах невероятные растения. Как они поверили в леопардовые розы, черную клубнику и малиновые деревья?
Россияне скупают на маркетплейсах невероятные растения.Как они поверили в леопардовые розы, черную клубнику и малиновые деревья?
28 марта 2026

В среду, 27 мая, облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, в Москве плюс 7-9 градусов, по области плюс 4-9 градусов. Днем ожидается небольшой дождь, местами умеренный, в Москве плюс 13-15 градусов, по области плюс 12-17 градусов. Ветер западный, северо-западный будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.

В четверг, 28 мая, облачно, небольшой дождь, местами умеренный, ночью в Москве плюс 4-6 градусов, по области плюс 3-8 градусов. Днем в Москве плюс 11-13 градусов, по области плюс 10-15 градусов. Ветер западный, северо-западный 6-11 метров в секунду.

В пятницу, 29 мая, облачно, временами небольшой дождь, ночью плюс 2-7 градусов, днем плюс 9-14 градусов. Ветер ожидается северо-западный 5-10 метров в секунду. В субботу, 30 мая, облачно, временами небольшой дождь, ночью плюс 2-7 градусов, днем плюс 11-16 градусов. Ветер ожидается северо-западный скоростью 5-10 метров в секунду.

Потепление придет в Москву не раньше выходных, 30 и 31 мая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Переполнило чашу терпения». Москва анонсировала удары по центрам принятия решений на Украине. Людей призвали покинуть Киев

    Киркоров захотел судиться с писавшими о его долгах за коммуналку

    Охранники Карла III массово спали на службе и отлучались по личным делам

    Бизнесменам назвали неочевидный инструмент подъема продаж

    Обнародованы новые подробности о найденном без признаков жизни под Липецком мужчине

    Пилот самолета с пассажирами на борту перенес сердечный приступ в небе

    Ушедший из России бренд закрыл завод и начал увольнять рабочих

    В Раде раскрыли результаты встречи Зеленского с фракцией «Слуга народа»

    Россиянин выиграл более 12 миллионов рублей благодаря финалу Кубка России по футболу

    Москвичей предупредили об опасности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok