Культура
19:50, 25 мая 2026

Киркоров захотел судиться с писавшими о его долгах за коммуналку

Евгений Шульгин
Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Певец Филипп Киркоров подаст в суд на издания, которые написали о якобы имеющихся у него долгах за услуги ЖКХ. Об этом со ссылкой на адвоката артиста Романа Кузьмина сообщили «Известия».

«Будем защищать свои гражданские права в суде. Иски будут подаваться ко всем, кто порочит народного артиста России, без исключения», — пообещал адвокат.

Кузьмин добавил, что его подопечный «всегда вовремя уплачивает за коммуналку», а сообщения СМИ о долгах не соответствуют действительности. Иск артиста подан к двум изданиям, с каждого из которых Киркоров требует по 521 тысяче рублей.

Ранее Киркоров заявил о том, что закончил свою историю с «Евровидением», для участия в котором он много лет готовил молодых артистов.

