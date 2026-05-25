Киркоров захотел судиться с писавшими о его долгах за коммуналку

Адвокат: Киркоров подаст в суд на писавшие о его долгах за коммуналку СМИ

Певец Филипп Киркоров подаст в суд на издания, которые написали о якобы имеющихся у него долгах за услуги ЖКХ. Об этом со ссылкой на адвоката артиста Романа Кузьмина сообщили «Известия».

«Будем защищать свои гражданские права в суде. Иски будут подаваться ко всем, кто порочит народного артиста России, без исключения», — пообещал адвокат.

Кузьмин добавил, что его подопечный «всегда вовремя уплачивает за коммуналку», а сообщения СМИ о долгах не соответствуют действительности. Иск артиста подан к двум изданиям, с каждого из которых Киркоров требует по 521 тысяче рублей.

Ранее Киркоров заявил о том, что закончил свою историю с «Евровидением», для участия в котором он много лет готовил молодых артистов.