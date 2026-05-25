13:20, 25 мая 2026

Киркоров заявил о закрытом гештальте с «Евровидением»

Филипп Киркоров заявил, что достиг своих целей на конкурсе «Евровидение»
Ольга Коровина

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Певец Филипп Киркоров заявил, что его команда может больше не появиться на музыкальном конкурсе «Евровидение». Его комментарий передает «Газета.Ru».

Исполнитель подчеркнул, что готовил вокалистов для конкурса на протяжении 20 лет, в том числе Сергея Лазарева, Ани Лорак и Диму Билана. «Сейчас наша Dream Team представляла Болгарию и принесла победу блистательной Даре. К сожалению, я поехать не мог, сами понимаете, политические причины. Но я свой гештальт закрыл», — поделился Киркоров.

Певец отметил, что долго шел к этому результату, достиг всех поставленных целей и пока не планирует готовить новых артистов к конкурсу. «Все. Галочку себе отметил», — заключил он.

Ранее стало известно, что Киркоров помог участнице «Евровидения-2026» от Болгарии DARA одержать победу в конкурсе. Команда артиста подключилась к работе, в том числе и композитор Димитрис Контопулос. Совместными усилиями была создана песня Bangaranga. Использовав связи российской звезды, Болгария получила и выигрышного режиссера — Киркоров договорился с Фредриком Ридманом, на счету которого несколько победных номеров.

