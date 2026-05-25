Киркоров заявил о закрытом гештальте с «Евровидением»

Певец Филипп Киркоров заявил, что его команда может больше не появиться на музыкальном конкурсе «Евровидение». Его комментарий передает «Газета.Ru».
Исполнитель подчеркнул, что готовил вокалистов для конкурса на протяжении 20 лет, в том числе Сергея Лазарева, Ани Лорак и Диму Билана. «Сейчас наша Dream Team представляла Болгарию и принесла победу блистательной Даре. К сожалению, я поехать не мог, сами понимаете, политические причины. Но я свой гештальт закрыл», — поделился Киркоров.
Певец отметил, что долго шел к этому результату, достиг всех поставленных целей и пока не планирует готовить новых артистов к конкурсу. «Все. Галочку себе отметил», — заключил он.
Ранее стало известно, что Киркоров помог участнице «Евровидения-2026» от Болгарии DARA одержать победу в конкурсе. Команда артиста подключилась к работе, в том числе и композитор Димитрис Контопулос. Совместными усилиями была создана песня Bangaranga. Использовав связи российской звезды, Болгария получила и выигрышного режиссера — Киркоров договорился с Фредриком Ридманом, на счету которого несколько победных номеров.