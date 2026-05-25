Россиян предупредили о влиянии сильной жары на автомобильные шины

Пиковая температура окружающей среды для летних шин составляет 55 градусов тепла, однако при движении рабочая температура резины сильно поднимается относительно температуры воздуха и превышает ее на несколько десятков градусов. О том, как сильная жара влияет на шины, рассказали эксперты холдинга «Кордиант» в беседе с «Известиями».
Специалисты отметили, что максимально высокие значения достигаются при совокупности нескольких факторов. В том числе это высокая температура окружения, горячий асфальт, предельная загрузка авто и интенсивное движение на высокой скорости или с частыми торможениями. В таких условиях протектор изнашивается быстрее, а риск внутренних разрушений на шинах с ремонтом или при неправильной эксплуатации увеличивается.
Эксперты добавили, что давление в шинах на жаре естественным образом поднимается, и снижать его не требуется. Если шина немного спущена, в движении это приведет к повышенному теплообразованию, что может обернуться взрывом резины на ходу.
«Основное правило эксплуатации шин на жаре — контроль внутреннего давления манометром (обязательно на холодных шинах, перед поездкой) и при движении с высокой скоростью периодические остановки каждые три-четыре часа пути на получасовой отдых. При этом чем выше скорость, тем чаще и длительнее должны быть остановки», — заключили специалисты.
