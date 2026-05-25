Россиян предупредили о влиянии сильной жары на автомобильные шины

«Кордиант»: Пиковая температура для летних шин составляет плюс 55 градусов

Пиковая температура окружающей среды для летних шин составляет 55 градусов тепла, однако при движении рабочая температура резины сильно поднимается относительно температуры воздуха и превышает ее на несколько десятков градусов. О том, как сильная жара влияет на шины, рассказали эксперты холдинга «Кордиант» в беседе с «Известиями».

Специалисты отметили, что максимально высокие значения достигаются при совокупности нескольких факторов. В том числе это высокая температура окружения, горячий асфальт, предельная загрузка авто и интенсивное движение на высокой скорости или с частыми торможениями. В таких условиях протектор изнашивается быстрее, а риск внутренних разрушений на шинах с ремонтом или при неправильной эксплуатации увеличивается.

Эксперты добавили, что давление в шинах на жаре естественным образом поднимается, и снижать его не требуется. Если шина немного спущена, в движении это приведет к повышенному теплообразованию, что может обернуться взрывом резины на ходу.

«Основное правило эксплуатации шин на жаре — контроль внутреннего давления манометром (обязательно на холодных шинах, перед поездкой) и при движении с высокой скоростью периодические остановки каждые три-четыре часа пути на получасовой отдых. При этом чем выше скорость, тем чаще и длительнее должны быть остановки», — заключили специалисты.

