05:02, 14 мая 2026АвтоЭксклюзив

Водителям назвали способы снизить расход топлива на авто

Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Расходы на топливо — одна из самых ощутимых статей в содержании автомобиля. В зависимости от режима эксплуатации, класса машины и пробега, расход топлива может превышать заявленные средние значения на 30-50 процентов, рассказал «Ленте.ру» автоэксперт, технический специалист ROSSKO Константин Ершов. По его словам, значительная часть затрат напрямую зависит от стиля эксплуатации и базового технического состояния автомобиля.

Эксперт дал несколько советов о том, как можно сэкономить топливо.

«Самый сильный фактор — манера езды. Резкие ускорения и торможения увеличивают расход на 15-30 процентов. Плавный разгон, движение с постоянной скоростью и прогнозирование дорожной ситуации позволяют существенно снизить потребление», — рассказал Ершов.

По словам автоэксперта, следует соблюдать скоростной режим. Оптимальная зона экономичности для большинства автомобилей — 80-100 км/ч. При увеличении скорости до 120-130 км/ч расход топлива может вырасти на 20 процентов из-за аэродинамического сопротивления.

«Недокачанные колеса увеличивают сопротивление качению. Даже снижение давления на 0,2–0,3 бара может добавить до 5 процентов к расходу топлива. Такой же процент прибавки к общему расходу топлива можно ожидать, если на автомобиле сбиты углы установки колес. Загрязненный воздушный фильтр, изношенные свечи зажигания, старое моторное масло — все это ухудшает эффективность работы двигателя. Регулярное ТО напрямую влияет на экономичность», — пояснил Ершов.

Дорога разочарований. Сумасшедшие новинки китайского автопрома и закат Европы: репортаж «Ленты.ру» с автосалона в Пекине
Дорога разочарований.Сумасшедшие новинки китайского автопрома и закат Европы: репортаж «Ленты.ру» с автосалона в Пекине
Расход топлива также увеличивают перевозка ненужных вещей в багажнике, багажники на крыше и открытые окна на высокой скорости. Каждые дополнительные 50-100 килограммов дают ощутимую прибавку к потреблению топлива. Кроме того, частые короткие поездки с холодным двигателем — один из самых неэкономичных режимов. Двигатель не успевает выйти на рабочую температуру, и расход растет, предупредил автоэксперт.

Использование топлива сомнительного качества может не только увеличить расход, но и привести к проблемам с топливной системой, добавил он.

«Исправный автомобиль и спокойный стиль вождения дают куда больший эффект, чем любые разовые меры. В реальности без ущерба для комфорта можно снизить расход на 10-20 процентов, просто изменив привычки эксплуатации», — подчеркнул Ершов.

Ранее россиянам рассказали, что летняя шина при низких температурах теряет свои свойства, даже если на дороге нет льда.

