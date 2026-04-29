Водителей предупредили об опасности летних шин во время снегопада

Автоэксперт Ершов: Летняя шина теряет свойства при низких температурах

Летняя шина при низких температурах теряет свои свойства, даже если на дороге нет льда, рассказал «Ленте.ру» автоэксперт, технический специалист ROSSKO Константин Ершов.

«При температуре ниже 5 градусов резиновая смесь "дубеет", снижается сцепление с дорогой, увеличивается тормозной путь. Даже на сухом асфальте автомобиль становится менее управляемым, а на влажной или обледенелой поверхности риск заноса резко возрастает», — объяснил он.

Эксперт призвал отказаться от поездок, если утром фиксируются заморозки или гололед. Особенно это касается ранних часов, когда дорога может быть покрыта тонкой коркой льда. Однако если ехать все же нужно, то рекомендуется избегать резких ускорений и торможений, держать увеличенную дистанцию и плавно входить в повороты.

«[Следует] избегать мостов, эстакад и затененных участков. Именно там лед появляется в первую очередь и держится дольше всего», — объяснил Ершов.

По словам эксперта, необходимо также контролировать давление в шинах, так как при перепадах температуры оно может снижаться. Недокачанные колеса дополнительно ухудшают управляемость.

«Если заморозки носят затяжной характер, разумнее временно вернуться на зимнюю резину. Это безопаснее, чем рисковать каждый день. Многие ориентируются только на дневную температуру. Но ключевой фактор — именно утренние и ночные значения. Даже если днем плюс 10 градусов, утренние минус 2 градуса уже делают летнюю резину небезопасной», — подчеркнул эксперт.

Ранее россиянам рассказали, что мойка автомобиля весной поможет предотвратить коррозию, поэтому провести процедуру стоит сразу после окончания зимнего сезона.