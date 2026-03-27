Россиян призвали срочно помыть машину

Автоэксперт Венгерский: Мойка машины весной поможет предотвратить коррозию

Мойка автомобиля весной поможет предотвратить коррозию, поэтому провести процедуру стоит сразу после окончания зимнего сезона. Об этом рассказал автоэксперт Андрей Венгерский в беседе с изданием «Подмосковье сегодня».

По его словам, грязь и реагенты, которые остаются на кузове после зимы, могут спровоцировать коррозию уже в первые теплые недели. При этом наибольшему риску подвергаются сколы и царапины. Если не помыть авто с приходом весны, можно столкнуться с неприятными последствиями.

«Когда вы помоете машину через пару месяцев, вы удивитесь появлению ржавых точек, ржавых царапин, и это уже будет не остановить, они будут разрастаться. В худшем варианте потом придется красить кузовные детали», — объяснил Венгерский. Он подчеркнул, что особенно важно тщательно очистить пороги, арки колес и нижнюю кромку дверей, где скапливается больше всего реагентов и абразива с дороги.

Ранее россиянами напомнили о риске получить штраф за мойку машины во дворе. Сумма взыскания может составить до трех тысяч рублей.