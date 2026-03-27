16:04, 27 марта 2026Авто

Россиян призвали срочно помыть машину

Автоэксперт Венгерский: Мойка машины весной поможет предотвратить коррозию
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Мойка автомобиля весной поможет предотвратить коррозию, поэтому провести процедуру стоит сразу после окончания зимнего сезона. Об этом рассказал автоэксперт Андрей Венгерский в беседе с изданием «Подмосковье сегодня».

По его словам, грязь и реагенты, которые остаются на кузове после зимы, могут спровоцировать коррозию уже в первые теплые недели. При этом наибольшему риску подвергаются сколы и царапины. Если не помыть авто с приходом весны, можно столкнуться с неприятными последствиями.

«Когда вы помоете машину через пару месяцев, вы удивитесь появлению ржавых точек, ржавых царапин, и это уже будет не остановить, они будут разрастаться. В худшем варианте потом придется красить кузовные детали», — объяснил Венгерский. Он подчеркнул, что особенно важно тщательно очистить пороги, арки колес и нижнюю кромку дверей, где скапливается больше всего реагентов и абразива с дороги.

Ранее россиянами напомнили о риске получить штраф за мойку машины во дворе. Сумма взыскания может составить до трех тысяч рублей.

    Последние новости

    Израиль обратился к Ирану после атак КСИР

    Посол Чехии «вызван на ковер» после нападения на Русский дом

    Игровые консоли значительно подорожают

    Лисовец перечислил россиянкам самые модные юбки на весну

    В правительстве России смирились с замедлением роста экономики

    Отпущенный из России заключенный рассказал о мобилизации на Украине

    Известному телеведущему сделали срочную операцию на сердце

    Заваленный пачками денег и наркотиков банкетный стол показала на видео ФСБ

    Стало известно о резком падении в России спроса на гадалок из-за ChatGPT

    Раскрыто состояние получившей ранения от футболиста-сталкера москвички

    Все новости
