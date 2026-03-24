Россиян предупредили о штрафе за мойку авто во дворе

Адвокат Алешкин: За мойку авто по дворе можно получить штраф до 3 тыс. рублей

Россияне рискуют получить штраф за мойку автомобилей во дворе. Об этом предупредил адвокат Андрей Алешкин в беседе с aif.ru.

По словам эксперта, мытье машины во дворе может нарушать требования в сфере охраны окружающей среды. «Смывая с кузова грязь, реагенты, дорожную пыль и другие токсичные вещества, автовладельцы могут нанести вред человеку, домашним животным и растениям», — объяснил Алешкин.

За такой проступок грозит штраф от 2000 до 3000 рублей для граждан и от 100 до 250 тысяч для юридических лиц. Кроме того, мойка может нарушать санитарные нормы. В этом случае гражданам придется заплатить до 1000 рублей, должностному лицу — до 2000, а юридическому — до 20 тысяч.

«Протирание стекол, фар и номеров тряпкой без использования химических средств не считается нарушением», — добавил юрист.

Ранее автомобилисту из Владивостока пришлось заплатить за телефон в руке пешехода. Теперь она пытается оспорить штраф.