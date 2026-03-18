15:44, 18 марта 2026Авто

Водитель получила штраф за телефон в руке пешехода

Автомобилистка из Владивостока оплатила штраф за телефон в руке пешехода
Марина Аверкина

Кадр: Telegram-канал «Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока»

Автомобилистка из Владивостока оплатила штраф за телефон в руке пешехода, который теперь пытается оспорить, пишет Telegram-канал «Svodka25|Новости Приморья и Владивостока».

Судя по снимку с дорожной камеры, спорная ситуация произошла 13 марта, когда девушка ехала по улице Нефтеветка в сторону Зари. Комплекс зафиксировал водителя в дорожном потоке, а позже ей пришел штраф якобы за использование телефона за рулем.

Если внимательно рассмотреть изображение, то видно, как практически параллельно машине по обочине идет мужчина и разговаривает по телефону. При этом средства связи нет в руках девушки, но именно она получила «письмо счастья».

В настоящее время размер штрафа за использование телефона во время движения транспортного средства составляет 1500 рублей.

Ранее россиянам напомнили, что нарушение правил управления средствами индивидуальной мобильности влечет штрафные санкции. Так, за передвижение вдвоем на одном электросамокате, выезд в запрещенные зоны или превышение скоростного лимита предусмотрен штраф в размере 800 рублей.

