12:41, 18 марта 2026

Россиянам напомнили о штрафах за нарушение правил управления электросамокатами

ТАСС: Сумма штрафов для пользователей СИМ достигла 2,5 тысячи рублей
Марина Аверкина

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россиянам напомнили, что нарушение правил управления средствами индивидуальной мобильности (СИМ) влечет штрафные санкции. Так, за передвижение вдвоем на одном электросамокате, выезд в запрещенные зоны или превышение скоростного лимита предусмотрен штраф в размере 800 рублей. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Московской областной Думы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.

Создание помех для других участников движения или выезд на проезжую часть обойдется нарушителю в одну тысячу рублей. Управление СИМ в состоянии алкогольного опьянения обойдется от одной тысячи до 1,5 тысячи рублей. Такая же сумма предусмотрена за неумышленное причинение вреда легкой и средней степени тяжести. Невыполнение требования уступить дорогу пешеходам обойдется от 1,5 до 2,5 тысячи рублей.

Депутат пояснил, что к СИМ относится техника весом не более 35 килограммов и мощностью двигателя до 0,25 киловатта. Для управления таким транспортом не требуются водительские права какой-либо категории, свидетельство о регистрации или иные документы, но есть возрастные ограничения.

Детям младше семи лет разрешено кататься только в сопровождении родителей на тротуарах и специальных дорожках. Пользователи в возрасте от 7 до 14 лет имеют право передвигаться на этих же участках самостоятельно, без участия взрослых. Подростки, которым уже исполнилось 14 лет, по закону приравниваются в правах к совершеннолетним гражданам.

Ранее автор мотокурсов, постановщик мототрюков и каскадер Сергей Серегин рассказал, что нужно обязательно проверить в байке, прежде чем открывать сезон.

