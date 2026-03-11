Россиянам представили инструкцию по подготовке мотоцикла к сезону

Эксперт Серёгин назвал, что нужно проверить в мотоцикле перед открытием сезона

Хотя вокруг еще много снега, а ночами держится стабильный минус, на дороги общего пользования уже выехали первые мотоциклисты. Что нужно обязательно проверить в байке, прежде чем открывать сезон, «Ленте.ру» рассказал автор мотокурсов, постановщик мототрюков и каскадер Сергей Серёгин.

Прежде всего эксперт советует проверить состояние шин. «У мотоциклов, которые поступают со вторичного рынка Японии, Америки, Германии часто они очень старые — три-пять лет. Не советую их использовать более этого срока. Остаточный протектор резины должен быть не менее одного миллиметра», — говорит он.

Он предположил, что все мотоциклисты знают простые правила «зимовки» байка, когда на время хранения нужно обязательно снимать аккумулятор. «Перед запуском мотоцикла обязательно зарядите аккумулятор. Полностью заряженный или новый аккумулятор — это всегда залог здоровья вашего мотоцикла», — объясняет эксперт. Кроме того, на время простоя в металлический бензобак нужно по горловину заливать топливо. Это поможет избежать большой проблемы. «Металлический бак будет собирать конденсат, постепенно он будет ржаветь изнутри, и все это начнет попадать в топливопроводы», — объясняет Серёгин.

Перед стартом мотосезона предстоит внимательно осмотреть состояние топливопроводов, трубопроводов, двигателя, картера, рамы на наличие трещин и сколов. После проверить уровень охлаждающей и тормозной жидкостей, а также масла. «Все-таки рекомендую обязательно менять масло перед каждым сезоном, даже если оно еще не выработало свой ресурс», — советует специалист.

Следующим этапом нужно оценить состояние цепи мотоцикла. «Если у вас цепной привод, соответственно, цепь должна быть правильно подтянута и смазана. Но прежде нужно оценить необходимость промывки», — рекомендует он.

Обязательная часть — проверка всей системы электрооборудования. «Смотрим, как работают световые приборы, поворотники, звуковой сигнал. Визуально оцениваем провода на обрывы и соприкосновение одного провода с другим без оплетки», — говорит Серёгин. Пока мотоцикл стоял, амортизаторы были в нерабочем состоянии. «Зажав передний тормоз, можно покачать вилку и подвеску. Это не принципиально, но я так делаю для того, чтобы масло немножечко раскачалось», — делится специалист.

Визуальный осмотр тормозной системы — обязательная часть после долгого простоя. «Качественные тормоза — залог здоровья и безопасности на дороге. Поэтому проверяем, как работают остаточные суппорты и колодки. Проверяем, в каком состоянии тормозные накладки. При остатке в один миллиметр — заменяем. Смотрим, ощупываем тормозной диск, чтобы не было ни канавок, ни ничего лишнего», — предупреждает опытный байкер. «Лучше всего обращаться в хороший сервис, чтобы опытные механики подготовили мотоцикл к новому сезону. А их нужно поискать, а не бежать в первый попавшийся», — подытожил эксперт.

