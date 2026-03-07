Назван единственный способ избежать проблем с ГАИ после застолья

Нарколог Шуров дал совет, как избежать проблем с ГАИ после праздничного застолья

Длинные выходные в России — повод напомнить автомобилистам о бдительности на дороге. Имеет ли значение вид алкоголя, выпитый накануне поездки за рулем, «Ленте.ру» объяснил врач-психиатр, нарколог, председатель Национальной наркологической лиги Василий Шуров. Он также назвал единственный способ избежать проблем с ГАИ после праздничного застолья.

По словам специалиста, нет никаких рекомендаций по видам напитков или объемам выпитого. «Имеет значение только объем выпитого чистого спирта. Иногда человек крепким напиткам предпочитает пиво. Выпивает за вечер несколько бутылок, допустим, восьмипроцентного. В итоге получается, как полбутылки или бутылка водки», — объясняет эксперт.

Состояние утром во многом зависит от переработки алкоголя организмом — массы тела, работы печени. «Допустим, если человек уже хронический алкоголик, у него печень лучше перерабатывает алкоголь, потому что она постоянно сталкивается с этим ядом. История с алкоголем очень индивидуальная, общих рекомендаций не существует», — говорит Шуров.

В его практике пациенты — хронические алкоголики — имеют дома портативные алкотестеры. Это позволяет им самостоятельно определять свое состояние и принимать решение не рисковать утром после возлияний, чтобы не нарваться на «неприятный разговор с сотрудником ГИБДД».

«Никого не интересует хорошая координация после «всего одного бокальчика», особенно, если случилось ДТП. Ты по умолчанию будешь виноват. Есть одна рекомендация: если ты планируешь завтра за руль — купи портативный алкотестер, протестируй себя и езжай, увидев там нули. Только так», — подытожил врач-нарколог.

