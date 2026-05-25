Санкт-Петербургу предсказали затопление по одной причине

Климатолог Киселев: Петербург может затопить из-за таяния «ледника Судного дня»

Таяние ледника Туэйтса, называемого «ледником Судного дня», может привести к затоплению прибрежных территорий многих стран. Об этом в эфире «Радио КП» заявил ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.

В случае подъема воды на 40 или даже 100 сантиметров из российских городов под угрозой в первую очередь окажется Санкт-Петербург. Киселев напомнил, что в городе находится дамба, но в таком случае ей придется действовать постоянно, а не время от времени, как сейчас. Однако дамба защищает только город. Окрестности в случае дальнейшего подъема уровня воды неизбежно столкнутся с подтоплениями. Среди зарубежных территорий под угрозой Нидерланды и Венеция.

