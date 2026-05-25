Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:44, 25 мая 2026Экономика

Санкт-Петербургу предсказали затопление по одной причине

Климатолог Киселев: Петербург может затопить из-за таяния «ледника Судного дня»
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Таяние ледника Туэйтса, называемого «ледником Судного дня», может привести к затоплению прибрежных территорий многих стран. Об этом в эфире «Радио КП» заявил ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.

В случае подъема воды на 40 или даже 100 сантиметров из российских городов под угрозой в первую очередь окажется Санкт-Петербург. Киселев напомнил, что в городе находится дамба, но в таком случае ей придется действовать постоянно, а не время от времени, как сейчас. Однако дамба защищает только город. Окрестности в случае дальнейшего подъема уровня воды неизбежно столкнутся с подтоплениями. Среди зарубежных территорий под угрозой Нидерланды и Венеция.

Ранее климатолог Екатерина Пестрякова предсказала, что таяние ледников на фоне изменения климата может привести к массовой миграции иностранных граждан в Россию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал срок завершения конфликта

    Лавров в разговоре с Рубио раскрыл планы ВС России на Киев

    Назван способ вернуть миллион рублей с покупки квартиры

    В Иране опровергли заявления о готовности вывезти уран

    Мостовой дал прогноз на финал Лиги чемпионов

    Российская туристка оказалась под угрозой казни в ОАЭ из-за 17 килограммов наркотиков

    Людей с идеальным уровнем холестерина призвали не радоваться раньше времени

    Финляндию предупредили о недооценке военной мощи России

    Предложение президента Чехии отключить Россию от глобального интернета оценили

    Германия шокировала Россию отрицанием геноцида советских людей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok