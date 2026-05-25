Предсказана массовая миграция в Россию из-за глобальной проблемы

Климатолог Пестрякова: Таяние ледников приведет к массовой миграции в Россию

Таяние ледников на фоне изменения климата может привести к массовой миграции иностранных граждан в Россию. Последствия глобальной проблемы для нашей страны предсказала климатолог Екатерина Пестрякова, ее слова передает «360.ru».

Эксперт отметила, что уровень Мирового океана сильно повысится, если ледник Туэйтса в Антарктиде (также известный как «ледник Судного дня») потеряет функцию барьера. В зоне риска окажутся Санкт-Петербург, Западная Сибирь и побережье Балтики.

Однако главной проблемой, по словам Пестряковой, станет не сам потоп, а нехватка пресной воды. В перспективе это может привести к массовой миграции населения. Сильнее всего пострадают среднеазиатские республики, которые не имеют выхода к морю, — они столкнутся с настоящим кризисом. «А Россия обладает огромными ресурсами, и все захотят перебраться сюда», — заключила климатолог.

Ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Аноприенко заявил, что таяние «ледника Судного дня» никак не угрожает России.