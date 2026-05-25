64-летняя глава Chopard встала на пуанты на красной дорожке

Глава производителя часов и ювелирных украшений премиум-класса Chopard Каролина Шойфеле в балетной обуви появилась на красной дорожке кинофестиваля в Каннах. Видео опубликовало агентство Getty Images.

64-летняя немецко-швейцарская предпринимательница предстала перед камерами в темно-синем корсетном макси-платье с декором из бисера собственной линии одежды Caroline's Couture. При этом она надела пуанты и встала на них, пытаясь балансировать.

Известно, что Шойфеле мечтала стать балериной, однако вместо занятий танцами изучала дизайн и впоследствии присоединилась к ювелирному бизнесу отца — Карла Шойфеле III.

Ранее американская актриса Кристен Стюарт нарушила дресс-код и пришла на Каннский фестиваль в армейских кедах.