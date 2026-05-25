Китай сделал заявление о соглашении Ирана и США

МИД КНР: Соглашение Ирана и США уже близко к достижению

Соглашение по урегулированию конфликта между Ираном и США уже близко к достижению. Об этом заявили в МИД КНР со ссылкой на главнокомандующего армией Пакистана Асима Мунира, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что 25 мая в Пекине состоялась встреча пакистанского военного и министра иностранных дел Китая Ван И.

«Мунир рассказал о последних успехах в посредничестве между США и Ираном, заявив, что соглашение уже близко к достижению», — отметили в китайском внешнеполитическом ведомстве по итогам встречи.

В МИД КНР уточнили, что Мунир подтвердил готовность Пакистана и дальше прилагать все усилия для заключения мира.

Ван И, в свою очередь, подчеркнул, что пакистанская сторона является квалифицированным посредником, заслуживающим доверия всех сторон.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что администрация президента США Дональда Трампа, вероятно, заключит с Ираном сделку, похожую на ту, что подписал Барак Обама. По словам эксперта, американские «ястребы» уже фактически обвиняют президента в капитуляции, признавая, что конфликт на Ближнем Востоке проигран.