Российский фондовый рынок перешел к снижению вслед за нефтью

Индекс Мосбиржи вновь упал ниже 2600 пунктов

Индекс Мосбиржи вновь упал ниже 2600 пунктов, перейдя к снижению на фоне падения стоимости нефти из-за слов президента США Дональда Трампа о скором заключении соглашения с Ираном. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На минимуме показатель достигал 2598,26 пункта, а к моменту написания материала падал на 0,98 процента, до 2599,85. При этом пятерка лидеров снижения теряла в пределах 3,25-3,55 процента от стоимости бумаг.

В начале мая, когда российский фондовый рынок в предыдущий раз опускался ниже указанной отметки, главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец указывала на влияние высокого геополитического напряжения и опасения относительно ситуации в праздничные дни.

Ранее стало известно, что на российском рынке набирает все большую силу тенденция поиска советов по инвестициям с помощью астрологов и гаданий на картах таро. Соцсети крупных финансовых организаций дают гороскопы, предупреждают о «коридоре затмений», предлагают учитывать ретроградный Меркурий и полнолуния при принятии решений о покупке или продаже активов, а инвестиционные блогеры работают на этом поле еще активнее, писали «Известия».