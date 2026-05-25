Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:16, 25 мая 2026Экономика

Российский фондовый рынок перешел к снижению вслед за нефтью

Индекс Мосбиржи вновь упал ниже 2600 пунктов
Дмитрий Воронин
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Индекс Мосбиржи вновь упал ниже 2600 пунктов, перейдя к снижению на фоне падения стоимости нефти из-за слов президента США Дональда Трампа о скором заключении соглашения с Ираном. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На минимуме показатель достигал 2598,26 пункта, а к моменту написания материала падал на 0,98 процента, до 2599,85. При этом пятерка лидеров снижения теряла в пределах 3,25-3,55 процента от стоимости бумаг.

В начале мая, когда российский фондовый рынок в предыдущий раз опускался ниже указанной отметки, главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец указывала на влияние высокого геополитического напряжения и опасения относительно ситуации в праздничные дни.

Ранее стало известно, что на российском рынке набирает все большую силу тенденция поиска советов по инвестициям с помощью астрологов и гаданий на картах таро. Соцсети крупных финансовых организаций дают гороскопы, предупреждают о «коридоре затмений», предлагают учитывать ретроградный Меркурий и полнолуния при принятии решений о покупке или продаже активов, а инвестиционные блогеры работают на этом поле еще активнее, писали «Известия».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме высказались о взятии Одессы под контроль России

    Сына порезанного после исчезновения россиянина задержали

    Банк России повысил курс доллара

    Терешкова выбрала дочь вице-премьера сыграть ее в кино

    Путин разрешил применять армию России за рубежом еще в одном случае

    На Украине удар «Орешника» пересчитали в прилеты «Гераней»

    67-летний турист пригласил в номер отеля трансгендеров и лишился сотен тысяч рублей

    Раскрыты подробности нападения на исчезнувшего с сыном россиянина

    На трех федеральных трассах в России захотели изменить скоростной режим

    Популярной российской стримерше одобрили визу в Японию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok