19:21, 8 мая 2026

Падение индекса Мосбиржи объяснили сложным фоном

Падение индекса Мосбиржи, который второй раз за неделю оказался ниже отметки 2600 пунктов, связано с предпраздничным спадом активности на торгах и высоким геополитическим напряжением. Такое мнение высказала главный экономист Т-Инвестиций Софья Донец.

«Утро началось с новой волны новостей об атаках на инфраструктуру и опасений относительно ситуации в ближайшие дни. Для рынка, который и так вошел в май в негативе после решения ЦБ, это сложный фон», — объяснила эксперт. По ее словам, в случае отсутствия крайнего негатива, ситуация на российском фондовом рынке может начать улучшаться на следующей неделе.

Донец также отметила, что 2600 пунктов — это нижняя граница сформировавшегося в последние полгода коридора, и «фундаментальных оснований уходить значимо ниже» у индекса Мосбиржи нет.

По итогам торгов 8 мая показатель опустился на 0,67 процента, до 2 597,8 пункта. С начала года он потерял 6,1 процента.

