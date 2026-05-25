17:54, 25 мая 2026Мир

Итальянская ассоциация осудила удар ВСУ по общежитию в Старобельске
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Благотворительная организация «Помогите нам спасти детей» назвала атаку на общежитие колледжа в Старобельске продолжением нацистской идеологии Киева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента работающей в городах Донбасса ассоциации Эннио Бордато.

По его словам, западные СМИ пытаются представить произошедшее в ином свете, отрицая, что целью удара стало общежитие с детьми. «Общежитие перестает быть общежитием, дети перестают быть детьми и превращаются в российских военных, агентов или шпионов», — говорится в заявлении.

Бордато назвал невыносимой тишину в Европе на фоне поисков оставшихся под завалами детей. Он заявил, что Евросоюз (ЕС) превратился в «огромный концентрационный лагерь для человечества». «На протяжении многих лет укоренялась эта расистская, бесчеловечная, нацистская идеология», — указал Бордато, приведя слова бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что дети Донбасса «будут сидеть в подвалах».

Атака украинских военнослужащих на колледж и общежитие в Старобельске произошла в ночь на 22 мая. В результате 65 человек пострадали. Жертвами стали более 20 граждан.

