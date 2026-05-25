Волонтеры спасли потерявшуюся в лесу девочку благодаря кряканью

Под Тулой трехлетняя девочка уснула в лесу и закрякала, услышав волонтеров

В Тульской области волонтеры спасли трехлетнюю девочку, которая провела сутки в лесу, благодаря кряканью. Об этом сообщает «Добро.Медиа».

Вечером 20 мая Вероника каталась на велосипеде в поселке Дубна под Тулой вместе с сестрой и соседскими ребятами, но отстала от старших и потерялась. Родные и знакомые обыскали поселок своими силами, а когда это не принесло результатов, обратились к волонтерам и полиции. К поискам подключились около 250 человек, кинологи и операторы дронов. Вскоре на опушке леса нашли велосипед девочки.

Утром следующего дня доброволец московского отделения «ЛизаАлерт» Ирина шла вдоль берега водоема вместе с двумя местными жителями. «Подошли близко к берегу. Он был обрывистый. Начали работать на отклик. Я прокричала в первый раз. Мы услышали четкий звук: "кря". Я предположила, что уток здесь быть не может, ведь до этого мы их не слышали. Крикнула во второй раз. Снова услышали "кря"».

Ирина позвала девочку по имени, и раздалось: «Мама, я тут». Вероника сидела у дерева, не выглядела испуганной и даже улыбалась. По мнению поисковиков, девочка заблудилась и уснула в лесу, поэтому не откликалась раньше.

Веронику передали полиции и вместе с родителями отправили в больницу — ее здоровью ничего не угрожает. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства исчезновения, чтобы исключить версию похищения. Волонтеры «ЛизаАлерт» поблагодарили всех, кто участвовал в спасении.

Ранее в Челябинской области оперуполномоченный полиции Богдан Бульчук спас из горящего дома семью из пяти человек, заметив столб дыма. Он сделал это по пути на вызов.