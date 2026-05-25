Около российского города затонула лодка с людьми

Возле Кронштадта затонула лодка с людьми

Лодка с тремя людьми затонула около Кронштадта. О происшествии близ российского города сообщает Shot в Telegram-канале.

По предварительным данным, судно унесло в сторону Финского залива, после чего там образовалась пробоина.

На борту находились три человека, они успели надеть спасательные жилеты и остаться на поверхности воды. Уточняется, что очевидцы вызвали экстренные службы, на место происшествия уже выдвинулись спасатели.

Каких-либо других подробностей на данный момент нет.

Ранее стало известно, что сухогруз типа «Волго-Балт» с пшеницей затонул в Азовском море. Часть экипажа смогла добраться до берега Херсонской области, одного человека спасти не удалось.