Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:16, 25 мая 2026Россия

Около российского города затонула лодка с людьми

Возле Кронштадта затонула лодка с людьми
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Лодка с тремя людьми затонула около Кронштадта. О происшествии близ российского города сообщает Shot в Telegram-канале.

По предварительным данным, судно унесло в сторону Финского залива, после чего там образовалась пробоина.

На борту находились три человека, они успели надеть спасательные жилеты и остаться на поверхности воды. Уточняется, что очевидцы вызвали экстренные службы, на место происшествия уже выдвинулись спасатели.

Каких-либо других подробностей на данный момент нет.

Ранее стало известно, что сухогруз типа «Волго-Балт» с пшеницей затонул в Азовском море. Часть экипажа смогла добраться до берега Херсонской области, одного человека спасти не удалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Переполнило чашу терпения». Москва анонсировала удары по центрам принятия решений на Украине. Людей призвали покинуть Киев

    Эвелина Хромченко раскрыла связанное со съемками «Модного приговора» личное правило

    Киркоров захотел судиться с писавшими о его долгах за коммуналку

    Охранники Карла III массово спали на службе и отлучались по личным делам

    Бизнесменам назвали неочевидный инструмент подъема продаж

    Обнародованы новые подробности о найденном без признаков жизни под Липецком мужчине

    Пилот самолета с пассажирами на борту перенес сердечный приступ в небе

    Ушедший из России бренд закрыл завод и начал увольнять рабочих

    В Раде раскрыли результаты встречи Зеленского с фракцией «Слуга народа»

    Москвичей предупредили об опасности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok