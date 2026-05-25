Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:05, 25 мая 2026Мир

Колумбиец отправился добровольцем на СВО ради освобождения Донбасса

RT: Колумбиец Алоаиза отправился добровольцем на СВО для освобождения Донбасса
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: RT

Колумбиец Андрес Фелипе Лоайса Кинтеро с позывным Алоаиза с 2023 года сражается за освобождение Донбасса в рядах интернационального батальона «Пятнашка». В интервью RT он рассказал, что почувствовал теплый дружеский прием, когда приехал в Москву.

«Я понял: все, что мне рассказывают на Западе про русских людей, не имеет ничего общего с реальностью», — сказал он.

Известно, что на фронт он пошел в качестве добровольца в июне или июле 2023 года. Боевое крещение прошло в сражениях за Авдеевку, когда Андрес помогал штурмовым группам, эвакуировал раненых и выносил тела погибших товарищей.

Командующий Силами беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберт Бровди с позывным Мадьяр заявлял, что число добровольцев на Украине для участия в боевых действиях фактически исчерпано, а уклонисты не принесут пользы на фронте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Переполнило чашу терпения». Москва анонсировала удары по центрам принятия решений на Украине. Людей призвали покинуть Киев

    Туристов лишили жизни и сбросили в кишащую крокодилами реку в сафари-парке Африки

    «Калашников» впервые покажет скоростной «Скат-220»

    На Украине объяснили причину ударов ВС России по Киеву

    Бывший боксер-чемпион назвал способного уничтожить Усика соперника

    Москвичам назвали самый холодный день на неделе

    Колумбиец отправился добровольцем на СВО ради освобождения Донбасса

    Путин изменил порядок проверки пьяных водителей

    Израильтяне захотели от США более жестких для Ирана условий мирной сделки

    Модель из России раскрыла любимый американцами и англичанами женский типаж

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok