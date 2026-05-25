RT: Колумбиец Алоаиза отправился добровольцем на СВО для освобождения Донбасса

Колумбиец Андрес Фелипе Лоайса Кинтеро с позывным Алоаиза с 2023 года сражается за освобождение Донбасса в рядах интернационального батальона «Пятнашка». В интервью RT он рассказал, что почувствовал теплый дружеский прием, когда приехал в Москву.

«Я понял: все, что мне рассказывают на Западе про русских людей, не имеет ничего общего с реальностью», — сказал он.

Известно, что на фронт он пошел в качестве добровольца в июне или июле 2023 года. Боевое крещение прошло в сражениях за Авдеевку, когда Андрес помогал штурмовым группам, эвакуировал раненых и выносил тела погибших товарищей.

Командующий Силами беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберт Бровди с позывным Мадьяр заявлял, что число добровольцев на Украине для участия в боевых действиях фактически исчерпано, а уклонисты не принесут пользы на фронте.

