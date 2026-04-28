Командующий СБС ВСУ Бровди заявил, что добровольцы на Украине исчерпаны

Число добровольцев на Украине для участия в боевых действиях фактически исчерпано, а уклонисты не принесут пользы на фронте. Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберт Бровди с позывным Мадьяр, передает Telegram-канал «Страна.ua».

«Все, кто хотел воевать, — воюют, все, кто хотел мигрировать, — мигрировали. Кто скрывается — мы на них не рассчитываем, это не тот контингент, который будет полезен», — сказал он.

Ранее бывший командир батальона «Айдар» (запрещен в РФ, признан террористической организацией) Евгений Дикий заявил, что мобилизацию на Украине можно улучшить, если сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) разрешить применять оружие против уклонистов.