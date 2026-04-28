Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:54, 28 апреля 2026Бывший СССР

Командующий ВСУ пожаловался на бесполезных уклонистов

Командующий СБС ВСУ Бровди заявил, что добровольцы на Украине исчерпаны
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Andriy Andriyenko / Press Service of the 65th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Число добровольцев на Украине для участия в боевых действиях фактически исчерпано, а уклонисты не принесут пользы на фронте. Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберт Бровди с позывным Мадьяр, передает Telegram-канал «Страна.ua».

«Все, кто хотел воевать, — воюют, все, кто хотел мигрировать, — мигрировали. Кто скрывается — мы на них не рассчитываем, это не тот контингент, который будет полезен», — сказал он.

Ранее бывший командир батальона «Айдар» (запрещен в РФ, признан террористической организацией) Евгений Дикий заявил, что мобилизацию на Украине можно улучшить, если сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) разрешить применять оружие против уклонистов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok