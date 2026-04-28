Бывший командир «Айдара» предложил радикальный способ усиления мобилизации

Дикий: Мобилизация улучшится, если разрешить сотрудникам ТЦК применять оружие

Мобилизацию на Украине можно улучшить, если сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) разрешить применять оружие против уклонистов. С таким предложением выступил бывший командир батальона «Айдар» (запрещен в РФ, признан террористической организацией) Евгений Дикий, передает «Sputnik Ближнее Зарубежье» в Telegram-канале.

«Сейчас ТЦК знают, что вся правоохранительная система будет против них, а не на их защите», — сказал он.

По его словам, достаточно будет нескольких подобных случаев, чтобы сопротивление мобилизации резко снизилось.

Ранее Дикий призвал власти Украины снизить мобилизационный возраст до 21 года.