20:44, 25 мая 2026

Германия шокировала Россию отрицанием геноцида советских людей

Виктория Кондратьева
Фото: picture alliance / Kontributor / Getty images

Германия шокировала российскую сторону отрицанием геноцида советского народа в годы Второй мировой войны, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Его цитирует РИА Новости.

«Мы поднимали здесь, в ОБСЕ, тему геноцида советского народа и были весьма шокированы реакцией наших немецких коллег, которые фактически пытались отрицать факт такого геноцида, отрицать само существование советского народа», — сказал он.

По словам дипломата, «это было очень и очень провокационно и, конечно, весьма показательно».

Ранее Полянский заявил, что Германия начала перерождение в нечто крайне опасное для России, отрицая геноцид советского народа.

