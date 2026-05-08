03:08, 8 мая 2026

Германия начала перерождение в нечто опасное для России

Екатерина Щербакова
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Постоянный представитель РФ в ОБСЕ Дмитрий Полянский в разговоре с РИА Новости заявил о том, что Германия начала перерождение в нечто крайне опасное для России, начав отрицать геноцид советского народа в годы Второй мировой войны.

Полянский пояснил, что после выступления на постсовете с информацией о введении в России Дня памяти жертв геноцида советского народа, немецкая коллега фактически перевела разговор и начала отрицать преступления против человечности.

«[Она] Перевела разговор на то, что не было никакого единого советского народа, что не было никакого геноцида, что все это якобы лишь политическая конструкция Кремля и попытка прикрыть действия России на Украине. Это очень опасный момент», — добавил дипломат, отметив, что Германия стала уже совсем не той, какой ее привыкли воспринимать после Второй мировой войны.

По словам Полянского, было ощущение, что итоги войны окончательно закрепили невозможность возвращения к милитаризации Германии и направленной против России силе, но высказывания немецких представителей сегодня свидетельствуют об обратном.

Ранее посол России в Соединенных Штатах Америки (США) Александр Дарчиев заявил о вынашивании Германией плана нового «похода на Восток».

