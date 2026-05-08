Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:30, 8 мая 2026Мир

Российский посол заявил о вынашивании Германией плана нового «похода на Восток»

Дарчиев: Германия вынашивает планы нового «похода на Восток»
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Посол России в Соединенных Штатах Америки (США) Александр Дарчиев во время выступления на приеме по случаю 81-летия Победы в Великой Отечественной войне заявил о том, что Германия вынашивает планы нового «похода на Восток» и воссоздания самой сильной европейской армии. Об этом пишет ТАСС.

Дарчиев также отметил, что Европа же в это время переписывает историю и замалчивает или же и вовсе объявляет несуществующим геноцид советского народа нацистами в годы Великой Отечественной войны.

«[Это] опасные планы, которым Россия, США и здравомыслящие силы нашей маленькой планеты, приверженные нормальным человеческим ценностям, должны противостоять вместе», — добавил Дарчиев.

Ранее российские парламентарии заявили о том, что Германия официально взяла курс на масштабный реванш после поражения во Второй мировой войне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявленное Россией перемирие вступило в силу. Что об этом известно и будет ли Украина его соблюдать?

    Мужчина сложил фигурку в виде пениса в неподходящем месте и испугался за свое будущее

    Трамп пригрозил Ирану новыми жесткими ударами

    Зеленского учили в молчании о деде-ветеране

    Российский посол заявил о вынашивании Германией плана нового «похода на Восток»

    Стало известно, сколько часов Фицо будет лететь в Москву

    Учительница дважды занялась сексом со школьником в классе и собралась за него замуж

    На Западе сделали заявление о решении Украины накануне 9 мая

    Трамп сделал заявление об ударах США по Ирану

    ВСУ на фоне объявленного Путиным перемирия продолжили попытки атаковать Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok