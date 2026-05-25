Раскрыт необычный приз победительницы «Мисс Екатеринбург»

Ura.ru: Победительница конкурса «Мисс Екатеринбург» получит путевку в Китай

Организаторы конкурса «Мисс Екатеринбург — 2026» раскрыли необычный приз победительницы. Комментарий пресс-службы приводит Ura.ru.

Обладательница короны получит путевку на Китайскую международную неделю моды в Пекине. Генеральный продюсер конкурса Вера Белоус отметила, что победительница посетит страну не только как туристка, но и получит возможность побывать на известном модном мероприятии.

Отмечается, что поучаствовать в конкурсе смогут россиянки, подавшие заявки до 1 июня.

Ранее уроженка Новосибирской области Юлия Симак стала победительницей проведенного в России конкурса «Мировая модель». 35-летняя россиянка завоевала сразу несколько титулов. «На сцену мне пришлось подниматься несколько раз — Сергей Зверев награждал меня трижды!» — поделилась она своими впечатлениями.