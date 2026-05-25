20:34, 25 мая 2026

Врач предупредила о выгибающей тело дугой болезни

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

При столбняке возникают постоянное мышечное напряжение и болезненные судорожные сокращения мышц, рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская. Об опасности этого заболевания она предупредила в разговоре с Life.ru.

По словам врача, при столбняке сначала развивается спазм жевательных мышц. Затем появляются напряжение лицевых мышц и судороги. При этом спазмы могут усиливаться из-за различных внешних раздражителей, например, света, звука или прикосновения.

Как предупредила Демьяновская, при заболевании столбняком тело человека также может выгибаться дугой. Однако особую опасность представляют нарушения дыхания, вызванные спазмом дыхательных мышц, и сбои в работе сердечно-сосудистой системы, вызванные воздействием токсина.

«В целом с точки зрения неврологии столбняк — это крайне тяжелое токсикоинфекционное поражение нервной системы, которое легче предупредить, чем лечить. Основной и наиболее эффективный метод профилактики — вакцинация», — добавила Демьяновская.

Ранее Демьяновская объяснила, почему некоторые люди испытывают тягу к странным запахам. По ее словам, у некоторых людей запах, например, бензина может активировать участки мозга, связанные с приятными воспоминаниями раннего детства.

