16:34, 22 апреля 2026

Невролог объяснила тягу к странным запахам

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Невролог невролог Екатерина Демьяновская объяснила, почему некоторые люди испытывают тягу к странным запахом. Ее причину врач назвала в беседе с изданием РИАМО.

«Отдельные запахи — бензин, маркеры, запах дождя или старого чердака — у конкретных людей могут активировать участки мозга, связанные с приятными воспоминаниями раннего детства или бессознательным чувством безопасности», — объяснила Демьяновская.

Невролог добавила, что, по мнению некоторых людей, тяга к необычным запахам может указывать на дефицит некоторых микроэлементов. Однако, как заверила врач, никаких доказательств этим предположениям нет.

При этом Демьяновская подчеркнула, что важно различать здоровое предпочтение необычных запахов, которое не мешает работе и социальной жизни человека, и навязчивое поведение, при котором он начинает вдыхать потенциально токсичные вещества. Врач подчеркнула, что во втором случае необходимо обратиться к специалисту.

Ранее невролог и гериатр Валерий Новоселов перечислил изменения в поведении человека, которые могут говорить о первых признаках деменции. Прежде всего на болезнь могут указывать проблемы с запоминанием и воспроизведением новой информации, предупредил он.

