Невролог объяснила тягу к странным запахам

Невролог Демьяновская: Странные запахи могут будить воспоминания о детстве

Невролог невролог Екатерина Демьяновская объяснила, почему некоторые люди испытывают тягу к странным запахом. Ее причину врач назвала в беседе с изданием РИАМО.

«Отдельные запахи — бензин, маркеры, запах дождя или старого чердака — у конкретных людей могут активировать участки мозга, связанные с приятными воспоминаниями раннего детства или бессознательным чувством безопасности», — объяснила Демьяновская.

Невролог добавила, что, по мнению некоторых людей, тяга к необычным запахам может указывать на дефицит некоторых микроэлементов. Однако, как заверила врач, никаких доказательств этим предположениям нет.

При этом Демьяновская подчеркнула, что важно различать здоровое предпочтение необычных запахов, которое не мешает работе и социальной жизни человека, и навязчивое поведение, при котором он начинает вдыхать потенциально токсичные вещества. Врач подчеркнула, что во втором случае необходимо обратиться к специалисту.

